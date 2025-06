Benfica-Chelsea: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Inizia la fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club: Benfica e Chelsea si sfidano negli ottavi di finale.

La competizione FIFA entra nella sua seconda fase, con le 16 squadre rimaste che si affrontano negli ottavi di finale. Al Bank of America Stadium di Charlotte si sfidano le Aguias di Bruno Lage, prime nel gruppo C, e i Blues di Enzo Maresca, secondi nel gruppo D. Chi passa il turno, ai quarti di finale se la vedrà con la vincente tra Palmeiras e Botafogo.

Tutte le informazioni su Benfica-Chelsea: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

BENFICA-CHELSEA: CANALE TV E STREAMING

Partita: Benfica-Chelsea

Data: sabato 28 giugno 2025

Orario: 22.00 italiane

Canale tv: DAZN, Canale 5

Streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA-CHELSEA

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dahl, Antonio Silva, Otamendi, Aursnes; Renato Sanches, Barreiro; Di Maria, Kokcu, Akturkoglu; Pavlidis. All. Lage.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Nkunku, Palmer, Pedro Neto; Delap. All. Maresca.

DOVE VEDERE BENFICA-CHELSEA IN TV - La sfida tra Benfica e Chelsea si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

BENFICA-CHELSEA IN DIRETTA STREAMING - Benfica-Chelsea sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - DAZN non ha ancora comunicato a chi è affidata la telecronaca della partita.