Il Chelsea batte 4-1 ai supplementari il Benfica dopo 4 ore di partita. Ai quarti sfida il Palmeiras

Dopo una partita infinita, due ore di sospensione all'86esimo per allerta meteo, due supplementari, un rigore e un'espulsione il Chelsea vince per 4-1 contro il Benfica e si qualifica ai quarti di finale del Mondiale per Club dove affronterà il Palmeiras. Decisivi i due errori di Trubin sia sulla punizione di James nei 90' che nei supplementari per il goal di Nkunku. Dopo la sospensione è stato invece il mani di Malo Gusto a concedere a Di Maria il calcio di rigore dell'1-1 che ha portato la gara ai supplementari. Di Pedro Neto e Dewsbury-Hall i due goal finali.

117' GOAL Ancora un contropiede, ancora un goal del Chelsea. Palmer innesca Dewsbury-Hall che di sinistro batte Trubin.

114' GOAL Pedro Neto si lancia in verticale dopo una palla rubata dal Chelsea a Di Maria e, solo davanti a Trubin, lo batte con un rasoterra sotto le gambe.

108' GOAL Palla persa clamorosa del Benfica in uscita dal basso da Barreiro. Caicedo calcia, Trubin sbaglia ancora, Otamendi salva sul tap in di Nkunku, ma la palla rimane lì e l'attaccante la ributta in rete

105' Di Maria in contropiede, conclusione debole parata da Sanchez.

104' Palmer su assist di Cucurella da centro area, para Trubin il tiro a botta sicura.

91' ESPULSO PRESTIANNI - Già ammonito il trequartista entra in ritardo su Colwill e rimedia il secondo cartellino.

90+8 SI VA AI SUPPLEMENTARI

90+5' GOAL - Di Maria pareggia dal dischetto.

90+3' RIGORE - Punizione battuta da Di Maria dalla destra, palla sul secondo palo e Malo Gusto, sbagliando il tempo dell'intervento, colpisce la palla col braccio largo dopo il colpo di testa di Otamendi. Di Bello al Var richiama Vincic che con l'on field review concede il penalty.

90' Sei minuti di recupero

86' PARTITA RIPARTITA DOPO 2 ORE - Dopo quasi due ore di sospensione la partita riprende.

86' PARTITA SOSPESA - A 4 minuti dalla fine Vincic ferma la gara e sospende l'incontro. Attorno al Bank of America Stadium il cielo è diventato nerissimo ed è scattato l'allarme per allerta meteo. Squadre negli spogliatoi e tifosi invitati a raggiungere le aree coperte dell'impianto. Il protocollo è rigido per evitare eventuali problemi dovuti ad un eventuale scatenarsi di una tempesta elettromagnetica.

82' Anche Kokcu da diffidato si fa ammonire. Salterà l'eventuale quarto di finaleì

78' Ci prova Prestianni, ma il tiro finisce a lato.

67' Errore di Badiashile che si fa soffiare palla in area da Pavlidis. Il centravanti del Benfica prova però un dribbling di troppo e il difensore del Chelsea rimedia fermandolo, ma facendosi anche male.

64' GOAL - Punizione tagliatissima di James che dal vertice dell'area di sinistra calcia sul primo palo e beffa un Trubin fuori posizione che non fa in tempo a rimediare e vede la palla sfiorare il palo prima di finire in porta per il vantaggio dei Blues.

61' Giallo pesante anche per Moises Caicedo. Anche lui era diffidato e salterà l'eventuale quarto di finale.

57' Il Benfica quasi passa con un cross non perfetto. Sanchez è fuori posizione, ma recupera in extremis e blocca a terra.

50' Giallo a Pavlidis che perde la palla e prova a recuperarla in scivolata scalciando Enzo Fernandez. Vincic fischia ed estrae il cartellino che è pesantissimo perché in caso di passaggio del turno il bomber non ci sarà dato che era diffidato.

47' Intervento al limite dell'autogoal per Otamendi che si butta in acrobazia per anticipare Delap e, colpendola di stinco salva tutto mandando la palla in angolo di poco.

39' Altra occasione da goal di Cucurella. Lo spagnolo entra in area innescato da Lavia e, solo davanti a Trubin calcia di potenza sull'uscita del portiere che però si supera e, con la classica posizione a stella riesce a deviare il tiro negandogli il goal.

34' Cole Palmer ci prova dalla distanza, ma Trubin non si fa trovare impreparato.

21' Palmer sfonda a destra, serve Cucurella sul secondo palo con l'esterno spagnolo che prima manda a sedere un difensore e poi trova un destro a giro che batte Trubin, ma trova la testa di Antonio Silva a salvare sulla linea.

13' Palla verticale di Di Maria alle spalle della difesa per Schjelderup, ma Sanchez esce basso e blocca tutto.

1' Pedro Neto ci prova dal limite, tiro indirizzato all'angolino, ma Trubin si distende e para.

MONDIALE PER CLUB, BENFICA-CHELSEA IL TABELLINO

Benfica-Chelsea 1-4 dts

Marcatori: 64' James (C), 95' Di Maria (rig)(B),108' Nkunku (C), 114' Pedro Neto (C), 117' Dewsbury-Hall (C)

BENFICA (4-3-3): Trubin; Dahl, Antonio Silva, Otamendi, Aursnes (85' Gouveia); Kokcu (85' Veloso), Florentino (70' Prestianni), Barreiro; Di Maria, Pavlidis (70' Belotti), Schjelderup (46' Akturkoglu).

A disposizione: Diogo Ferreira, Fernandez, Oliveira, Wynder, Leandro Santos, Bajrami, Rafael Luis, Prioste, Bruma,, Joao Rego.

All. Lage.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James (80' Malo Gusto), Colwill (118' Anselmino), Badiashile (70' Adarabioyo), Cucurella; Enzo Fernandez (80' Dewsbury-Hall), Caicedo; Lavia (86' Chalobah), Palmer, Pedro Neto; Delap (80' Nkunku).

A disposizione: Penders, Slonina, Sarr, Acheampong, Essugo, Santos, Madueke,, George, Guiu.

All. Maresca.

Arbitro: Vincic (SLO)

Ammoniti: Pavlidis (B), Caicedo (C), Florentino (B), Kokcu (B), Veloso (B), Colwill (C), Palmer (C)

Espulsi: Prestianni (B) per doppio giallo.

