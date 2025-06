Bennacer torna al Milan? Il Marsiglia esita, dubbi sul riscatto: la situazione

Quale sarà il futuro di Ismael Bennacer? Il centrocampista algerino, in prestito dal Milan al Marsiglia, non è certo di vedere il suo destino ancora legato ai colori azzurri della società transalpina. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Francia, in particolare da L’Equipe, l’Olympique Marsiglia deve ancora sciogliere alcuni dubbi sull’ex Empoli e sta esitando nel prendere una decisione definitiva riguardo il suo riscatto.

DUBBI - I colleghi transalpini spiegano come ci siano due problemi principali sulla scelta: l’elevato ingaggio percepito dal centrocampista algerino (il Marsiglia considererebbe la possibilità di pagare uno stipendio di questa portata, solamente in caso ci fosse l’assoluta sicurezza che Bennacer sia un titolare imprescindibile della formazione francese, un’eventualità che non è attualmente verificata) e la condizione fisica, dimostratasi non al massimo livello per le aspettative del club transalpino.

LA SITUAZIONE - Bennacer, dunque, potrebbe fare ritorno in quel di Milano, sponda rossonera. Il Milan aveva accettato, nel corso dell’ultimo mercato invernale, le condizioni poste dal Marsiglia: prestito oneroso da un milione di euro sino a giugno, con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro (più 3 di bonus). Una trattativa di base che aveva trovato il benestare della squadra di Via Aldo Rossi, che aveva deciso di lasciare andare il mediano algerino una volta rientrato dalla lesione muscolare al polpaccio. Minime le garanzie fisiche per poter pensare di continuare a puntare sull’algerino, con la soluzione Ligue 1 che era divenuta ideale per tutti le parti in causa. Ma l’ultimo periodo – costellato da numerose panchine – e i dubbi del Marsiglia portano a riconsiderare l’opzione di rivedere Bennacer a Milanello durante il prossimo raduno estivo della formazione rossonera. Ci saranno sicuramente delle valutazioni, in attesa di capire quale sarà la scelta dell’Olympique. I rossoneri proveranno a incassare e recuperare una parte di introiti che non saranno garantiti nella prossima annata, a causa dell’assenza del Milan dalle competizioni europee? Tante decisioni da prendere, con un futuro tutto da scrivere.