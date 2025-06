Bergomi: "Se con una rimessa così avesse segnato l'Inter cosa si sarebbe detto?"

Presente negli studi del Club a Sky Sport Beppe Bergomi, l'ex difensore e bandiera dell'Inter, oggi stimato opinionista e commentatore tv, ha commentato la sconfitta per 1-0 subita dai nerazzurri a Bologna che ha riaperto la lotta scudetto. In particolare l'ex "Zio" ha sottolineato l'episodio della rimessa laterale che doveva essere invertita e di cui si è lamentato apertamente anche l'allenatore interista Simone Inzaghi.

LA RIMESSA - "Le proteste dell'Inter per la rimessa? Se fosse successo il contrario cosa si sarebbe detto? In questi anni con l'Inter si parla sempre: "e la palla fuori" e "la cosa...". Io la penso come voi, che non cambia, però... Io alleno nel settore giovanile, se la fai tre o quattro metri avanti, dico sempre ai miei ragazzi di chiedere dove è, perché gli arbitri te la fan rifare...".

BOLOGNA COME LEVERKUSEN - "La partita contro i rossoblù mi ha ricordato quella di Leverkusen. L'Inter deve ripartire dalla prestazione. Contro una squadra forte che in casa ha fatto veramente benissimo, i numeri parlano di un Bologna in crescita nei secondi tempi"

ACCETTARE LA SCONFITTA - "Ma l'Inter ha concesso nel finale ma la partita è stata in equilibrio. L'Inter deve valutarla bene per la partita che è stata, contro un'avversaria forte e deve avere la forza di ripartire. Deve accettarla questa sconfitta. Perché Inzaghi ha detto che la squadra non riusciva ad accettarla"

IL DERBY - "La squadra rossonera ha messo in difficoltà sempre l'Inter in questa stagione. Se si parla di mancanza di concentrazione per i rossoneri, nelle gare importanti la trovano. Le partite importanti il Milan ha fatto bene e può mettere in difficoltà l'Inter perché ha giocatori di profondità, da ripartenza e se gli dai spazi ripartono"