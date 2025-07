Besiktas, nuovi contatti con Okafor: sfida al Lipsia, la posizione del Milan

Okafor è tornato al Milan. Il Besiktas spinge per il prestito e ha contattato i suoi agenti, mentre il Lispia è tornato a farci più di un pensiero.

Il mercato attorno a Noah Okafor comincia a farsi incandescente. L’esterno offensivo svizzero – ritornato dopo l’esperienza al Napoli, sotto la guida di Antonio Conte, percorso terminato con la vittoria del quarto Scudetto della storia del club partenopeo – non ha lasciato il segno in azzurro, con il patron Aurelio De Laurentiis e il ds Giovanni Manna che hanno lasciato decadere l’opzione d’acquisto da 23,5 milioni di euro. Okafor, dunque, torna a Milano e sarà presente al raduno a Milanello del prossimo 7 luglio: tuttavia, Allegri ha già chiarito di non puntare sull’ex Salisburgo ed il direttore sportivo Igli Tare – insieme agli agenti dell’elvetico - dovrà ora studiargli una nuova sistemazione.

IL BESIKTAS C’E’ – Vi avevamo raccontato negli scorsi giorni che su Okafor si era fatto avanti in maniera concreta il Besiktas: l'offerta dei turchi - immediata per anticipare la concorrenza del Fenerbahce - era quella di un prestito oneroso con diritto e non obbligo di riscatto. Proposta che il Milan ha compreso, valutato e deciso di rifiutare in attesa di un nuovo rilancio da parte dei turchi a nuove condizioni. In questa fase del mercato, i rossoneri accetteranno solamente offerte a titolo definitivo o con un obbligo di riscatto facile da raggiungere. Una posizione precisa da parte del club rossonero e che detta le condizioni nei confronti di tutte le pretendenti dell'esterno elvetico.

NUOVI CONTATTI E SFIDA AL LIPSIA – Dal canto suo, Okafor ha aperto al calcio turco e sarebbe maggiormente entusiasta di continuare a giocare in Europa, rispetto a una destinazione sudamericana come i brasiliani del Flamengo. La novità, rispetto a qualche ora fa, la riporta Fabrizio Romano: secondo quanto viene raccontato, il Besiktas ha contattato l’entourage di Noah Okafor per un possibile trasferimento nel corso di questa sessione di mercato. La squadra turca è interessata al prestito dell'attaccante del Milan dopo che anche il Lipsia si è fatto vivo per il giocatore svizzero.