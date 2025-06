Bijol: "Non mi vedo più all'Udinese. Italia o estero? Vediamo"

L'Udinese finirà la stagione in casa contro la Fiorentina. Quella di domenica 25 maggio (ore 20:45) potrebbe essere l'ultima partita con la maglia dei bianconeri per Jaka Bijol. Il centrale, a Telefriuli, ha rilasciato dichiarazioni che lasciano poco spazio a interpretazioni riguardo alla possibilità di esse lontano da Udine dopo l'estate. FUTURO - "Se mi vedo ancora in bianconero? Sinceramente no. Vorrei fare uno step avanti, vorrei crescere ancora, vorrei una nuova avventura. In Italia o all’estero? Vediamo come vanno le cose". STAGIONE - "Potevamo fare tanto di più alla fine. Ma è una stagione buona in cui abbiamo fatto grandi partite, ma alla fine abbiamo abbassato un po’ troppo il livello. Si poteva fare di più. Ci sono stati sempre problemi, tra infortuni e tante cose. Non abbiamo risposte come squadra, per questo non abbiamo vinto più partite alla fine. Peccato, ma abbiamo ancora una domenica e vogliamo chiudere la stagione bene in casa davanti ai nostri tifosi". SANCHEZ - " Non ha giocato tanto, ma è veramente una grande persona, un grande giocatore e un grande professionista".