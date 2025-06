Boban: "Barcellona-Inter partita spettacolare, straordinaria, bellissima. Sul 2-0 Capello mi ha detto..."

Intervenuto negli studi di Sky Sport l'ex bandiera del Milan, ex dirigente Uefa e oggi tornato nel ruolo di presidente della Dinamo Zagabria, Zvonimir Boban, ha commentato il 3-3 show fra Inter e Barcellona nella semifinale di andata della Champions League 2024/25. Una partita fra le più belle degli ultimi anni e che lo ha lasciato a bocca aperta svelando anche il retroscena di quanto dettogli dall'ex allenatore Fabio Capello nel corso della gara e dopo il momentaneo raddoppio di Dumfries.

IL PRONOSTICO - "È stata una partita spettacolare, straordinaria, bellissima. Sul 2-0 Capello mi ha detto: "Finisce 3-3". Poteva finire anche 5-5. Difesa del Barcellona Zemaniana. Inter bene, è dura difendere contro uno Yamal così, con giocatori che si scambiano sempre e creano. Nel primo tempo il Barcellona è stato più dominante dopo i gol. Il secondo tempo è stato più equilibrato con l'Inter che ha avuto più occasioni, una partita molto bella giocata bene da tutte e due le squadre".

YAMAL - Proprio sulla stella dei blaugrana, l'ancora minorenne Lamine Yamal, il croato ha detto: "Non arriverà mai vicino a Messi ma questo non esclude che sia un genio del calcio e potrà arrivare ai livelli di Ronaldinho e Neymar. Però Messi e Maradona sono più veloci e più forti fisicamente. E poi i goal… certo, Lamine segna, ma Leo ne faceva 50 a stagione. Questa è la mia sensazione, anche se spero di sbagliarmi per il ragazzo. Poi mi piacerebbe vederlo fare meno il 'fenomeno', con questi capelli nuovi.. è vero che in Coppa del Re ha fatto due assist, ma ho notato un po' di deconcentrazione da parte sua: non ha fatto un uno contro uno come è capace di fare lui, non è stato quel giocatore che si diverte e ci diverte. Diciamo che dovrebbe divertirsi responsabilmente".