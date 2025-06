Boban boccia Yildiz: "Non alza mai la testa e non ha lo scatto per la fascia. Chiesa era l'unico fuoriclasse in rosa"

L'ex fantasista di Milan e Croazia, nonché ex-membro del board Uefa, Zvonimir Boban dagli studi di Sky Sport ha parlato anche delle scelte fatte in estate dalla Juventus e da Cristiano Giuntoli che, per assicurare a Thiago Motta la rivoluzione che chiedeva ed iniziare un nuovo progetto sportivo ha scelto, fra le altre cose, di sacrificare sul mercato Federico Chiesa e contemporaneamente premiare con un ricco rinnovo e la maglia numero 10 sulle spalle per Kenan Yildiz.

Inevitabile il confronto fra i due jolly offensivi che, oggi, ricoprono nella Juventus e nel Liverpool rispettivamente, un ruolo molto simile. E per Boban Yildiz in fascia è incredibilmente limitato confermando che, fosse stato in giuntoli, avrebbe tenuto Chiesa a Torino: "Avrei tenuto Chiesa. Kenan è un buon giocatore ma non alza mai la testa e non ha lo scatto per stare sulla fascia, meglio dietro la punta. Io non so cosa sia successo con Chiesa, ma non lo lasci andare se non ci sono altre ragioni... Era l'unico fuoriclasse che avevano.

Poi la stoccata anche su Koopmeiners: "Quello della Juventus è stato un ottimo mercato: è stato speso tanto per Koopmeiners che è un ottimo giocatore ma non è un fuoriclasse. Ci sono tanti ottimi giocatori ma non c'è un fuoriclasse, se vogliono fare un ulteriore salto di qualità devono puntare a questi giocatori".