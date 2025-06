Boca Juniors-Benfica: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Boca Juniors e Benfica si affrontano nella prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club.

Le due squadre sono inserite nel gruppo C, aperto dalla goleada del Bayern Monaco contro Auckland City (10-0). Gli Xeneizes si sono qualificati al torneo FIFA grazie al piazzamento nei primi due posti del Ranking Conmebol, le Aguias invece si sono piazzati tra le migliori otto squadre europee qualificate grazie al punteggio nel Ranking UEFA.

Tutte le informazioni su Boca Juniors-Benfica: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Partita: Boca Juniors-Benfica

Data: martedì 17 giugno 2025

Orario: 00.00 italiane

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI BOCA JUNIORS-BENFICA

BOCA JUNIORS (4-2-3-1): Marchesin; Blondel, Battaglia, Rojo, Blanco; Delgado, Herrera; Zeballos, Palacios, Zanon; Merentiel. All. Herron.

BENFICA (4-3-3): Trubin; Araujo, A. Silva, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino, Kokcu; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu. All. Lage.

DOVE VEDERE BOCA JUNIORS-BENFICAIN TV - La sfida tra Boca Juniors e Benfica si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

BOCA JUNIORS-BENFICA IN DIRETTA STREAMING - Boca Juniors-Benfica sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo.