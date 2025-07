Bocchetti riparte dall'Atalanta Under 23: cosa cambia nei nerazzurri

L'ex allenatore del Monza pronto a raccogliere l'eredità lasciata da Francesco Modesto.

Sarà Salvatore Bocchetti a raccogliere l'eredità di FrancescoModesto alla guida dell'Atalanta Under 23, che ha rescisso il suo contratto.

Manca solo l'ufficialità e poi l'ex allenatore di Verona e Monza potrà finalmente muovere i primi passi da tecnico della squadra B nerazzurra, impegnata anche l'anno prossimo nel campionato di Serie C.

Un bel banco di prova per Bocchetti, che fin qui ha avuto diverse difficoltà in Serie A, entrando però sempre in situazioni emergenziali, e che ora potrà intraprendere un percorso di crescita da allenatore.

A volerlo è stato il ds nerazzurro Tony D'Amico, che lo ha conosciuto ai tempi del Verona. Per modo di giocare, Bocchetti rappresenta un profilo in continuità con Ivan Juric, scelto dall'Atalanta per proseguire il progetto tecnico lasciato nel novennio a guida Gian Piero Gasperini.

Il tecnico è chiamato a valorizzare i prodotti del vivaio dell'Atalanta, da sempre fucina di giovani talenti, e in carriera ha già dimostrato di saper lavorare bene con i giovani.