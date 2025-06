Bodo-Lazio, bufera di neve: partita confermata dopo il summit, la situazione

Europa League tra Bodo/Glimt e Lazio si dovrebbe giocare regolarmente. La sfida, il cui calcio d’inizio è previsto per le 18:45, si disputerà nonostante le condizioni climatiche avverse. La gara d’andata dei quarti di finale ditra. La sfida, il cui calcio d’inizio è previsto per le 18:45, Questa mattina è andato in scena un summit tra la UEFA e i due club per verificare le condizioni del terreno di gioco. Come riferisce Il Corriere dello Sport, la nevicata è persistente, ma la partita è confermata stando al miglioramento previsto per le 14, quando le precipitazioni nevose dovrebbero cessare.



la quantità di neve caduta e il vento sollevano dubbi sulla praticabilità del terreno di gioco e sulla sicurezza complessiva dello svolgimento della partita. La città di Bodo si è risvegliata sotto una fitta tempesta di neve che ha investito l'intera area per tutta la notte, senza tregua. Fin dalla serata di ieri, i segnali erano chiari: le precipitazioni nevose avevano iniziato ad aumentare d'intensità, trasformandosi in una bufera che ha avvolto completamente la cittadina norvegese, situata oltre il Circolo Polare Artico, e che conta circa 50mila abitanti. Nonostante l'abitudine della popolazione locale e delle infrastrutture cittadine a far fronte a condizioni meteo proibitive, il peggioramento delle condizioni meteorologiche ha avuto effetti significativi anche sulla temperatura. Sebbene il termometro ufficiale segnasse zero gradi, la forte intensità del vento ha contribuito ad abbassare sensibilmente la temperatura percepita, rendendo l'atmosfera ancora più rigida e inospitale. Il vento gelido ha creato una situazione climatica estrema che non può non influenzare anche gli eventi sportivi in programma. Al momento, l'unica possibilità di rinvio è legata alla persistenza della nevicata. Al momento, il manto artificiale è completamento ricoperto di neve, con i piedi affondano di 5-7 centimetri, come verificato direttamente dalla dirigenza della Lazio con il sopralluogo tenuto questa mattina. Gli spazzaneve entreranno in azione nel pomeriggio.



La decisione su Bodo-Lazio si intreccia con la disputa regolare del derby capitolino, in programma domenica sera alle 20:45 e valido per la 32ª giornata di Serie A. Il Corriere dello Sport, in caso di slittamento della sfida dell’Aspmyra Stadion a domani, il match Lazio-Roma di campionato potrebbe essere spostato a lunedì.