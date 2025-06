Bologna, accordo vicinissimo per Immobile: i dettagli

Dopo una sola stagione in Turchia, in cui ha messo a segno 19 gol in 41 partite, Ciro Immobile si prepara a tornare in Serie A: è infatti a un passo, secondo Sky, l'accordo tra Besiktas e Bologna per l'attaccante classe 1990.

Una volta sfumato Edin Dzeko, che ha scelto la Fiorentina, il Bologna di Vincenzo Italiano ha accelerato sul fronte Immobile e ha trovato l'accordo per un contratto di un anno più opzione per il secondo. Gli emiliani, freschi vincitori della Coppa Italia, disputeranno la prossima Europa League.

Il Besiktas aveva fatto firmare a Immobile un biennale da 6 milioni di euro: va limato ancora qualcosa tra i due club prima del 1 luglio, data del raduno dei turchi al quale Immobile dovrebbe non presentarsi in quanto già un giocatore del Bologna. Si lavora per arrivare alla fumata bianca entro i prossimi due giorni.