Bologna-Borussia Dortmund: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il Bologna, in un buon momento in campionato, cerca la prima vittoria - e anche il primo vantaggio, unica squadra tra le 36 - in questa Champions League, provando a tenere vive le minime speranze di passaggio del turno dopo due soli punti in cinque gare. Il Borussia Dortmund è a un solo punto dalle prime otto e cerca una vittoria per entrare già agli ottavi, ma soprattutto per scacciare la crisi: un solo successo nelle ultime otto, tre sconfitte in fila in Bundesliga e Sahin a un passo dall’esonero, con voci sull’ex Ajax e Manchester United Ten Hag.

BOLOGNA-BORUSSIA DORTMUND: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Borussia Dortmund

Data: martedì 21 gennaio 2025

Orario: 21.00

Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252

Streaming: SkyGo e Now

FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Castro. Allenatore: Italiano

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Schotterbeck; Duranville; Gross, Nmecha, Gittens; Beier, Reyna; Guirassy. Allenatore: Sahin.

DOVE VEDERE BOLOGNA-BORUSSIA DORTMUND IN TV - Sarà Sky Sport la casa della Champions League 2024/25. La sfida fra Bologna e Bvb sarà visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 in esclusiva assoluta.

BOLOGNA-BORUSSIA DORTMUND IN DIRETTA STREAMING - Anche per quanto riguarda lo streaming, sarà Sky il vettore attraverso il quale si potranno guardare 185 delle 203 partite in esclusiva della Champions League 2024-25. Per poter vedere Bologna-Lille in streaming, dunque, serviranno Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW.

TELECRONISTA E SECONDE VOCI - La telecronaca è stata affidata a Dario Massara con il commento tecnico che sarà di Giancarlo Marocchi.