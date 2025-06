Bologna-Cagliari 2-1, il tabellino

Bologna - Cagliari 2-1

Marcatori: 22'Piccoli (C), 48' Orsolini (B), 56' Orsolini (B)

FORMAZIONI:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Erlic (67' Casale), Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega (46' Odgaard); Orsolini (87' Beukema), Fabbian (46' Ferguson), Dominguez (46' Cambiaghi); Castro. All. Italiano.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert (46' Felici); Adopo (67' Marin), Makoumbou (84' Viola); Zortea (76' Gaetano), Luvumbo (67' Coman), Augello; Piccoli. All. Nicola.

Arbitro: Zufferli

Ammoniti: 29' Obert (C), 77' Makoumbou (C), 84' Freuler (B)

Recuperi: 2’ più 4’