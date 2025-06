Bologna, c'è l'offerta a Dzeko: corsa a due con la Fiorentina, cifre e dettagli

L’anno scorso fu Mats Hummels, una trattativa infinita durata per settimane e chiusa con un no sul più bello, con il successivo passaggio alla Roma (dove non ha brillato, eufemismo). Stavolta il Bologna ci prova con Edin Dzeko: l’usato sicuro - in un panorama in cui il club punta soprattutto sui giovani - piace dalle parti di Casteldebole, perché ci sono profili che possono portare leadership ed esperienza, anche se l’anagrafe picchia duro. Nel caso del centravanti bosniaco, gli anni sono 39 ma l’ultimo biennio al Fenerbahçe sembra suggerire che l’ex Roma abbia trovato l’elisir dell’eterna giovinezza: 21 gol ripartiti in 53 presenze nelle varie apparizioni in campo. Tanti spezzoni, certo, ma una costanza invidiabile per uno che a marzo spegnerà 40 candeline.



L’OFFERTA E LE IDEE ROSSOBLU’ - Qualche giorno fa il Bologna ha cominciato a intensificare i contatti con Edin Dzeko e con l’agente Alessandro Lucci con cui ha ottimi rapporti (Calafiori e Karlsson, tra gli altri), visto che era l’opzione per completare l’attacco insieme a Pio Esposito dell’Inter. Per il 2005 reduce dai 19 gol segnati con lo Spezia, però, il destino con l’arrivo di Chivu sulla panchina nerazzurra è tutto da scrivere, mentre la strada che porta a Dzeko è più rapida:svincolato dopo i due anni in Turchia, si tratta di fare un’offerta e di avere l’ok del ragazzo. Sartori sabato è andato a Zenica per vedere la sfida tra Bosnia e San Marino, decisa proprio dal goal di Dzeko quattro minuti dopo il suo ingresso: una prima occasione per parlarsi e per valutare le condizioni e la voglia dell’ex romanista. E da lì si è arrivati all’offerta: una proposta annuale, con opzione attivabile dal Bologna a fronte di un numero minimo di presenze per la stagione successiva, con un ingaggio attorno a 1,5 milioni più bonus.Dzeko ne aveva chiesti circa 2 netti all’Hajduk Spalato (che non è arrivato a quella cifra) e nelle ultime ore si è fatta avanti anche la Fiorentina, specie se si arriverà al traguardo con Stefano Pioli come allenatore. Il Bologna attende la risposta di Dzeko, con l’idea di inserirlo come punta di complemento per la Serie A e per l’Europa League insieme a Castro e Dallinga, anche se su quest’ultimo (pur reduce da un intervento di sports hernia) è arrivato un sondaggio dal Besiktas, club turco che giocherà la prossima Europa League proprio come il Bologna.



CONFERMA DE SILVESTRI - Intanto il club ha ufficializzato ciò che era nell’aria ormai da settimane: Lorenzo De Silvestri resterà in rossoblù per un’altra stagione, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 e sarà ancora chioccia e leader dello spogliatoio. Il “sindaco” continuerà a restare tale a Bologna, ormai la sua città adottiva.