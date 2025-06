Bologna, contatti con il Venezia per Nicolussi Caviglia: piace anche all'estero. Quanto può incassare la Juventus

Hans Nicolussi Caviglia è riuscito a mettersi in mostra con la maglia del Venezia nonostante la retrocessione. Il centrocampista scuola Juventus ha attirato su di sé l'interesse di diverse squadre di Serie A, tra cui il Bologna. I rossoblù, che stanno cercando di chiudere anche per Ciro Immobile, vogliono mettere a disposizione di Italiano una squadra per rimanere in Europa. C'è, però, da battere la concorrenza di due squadre estere.

CONTATTI - Il Bologna ha già avviato i contatti con il Venezia. Nicolussi Caviglia è stato tra i migliori, se non il migliore dei lagunari in questa stagione ed è difficile pensare che possa rimanere in Serie B. I rossolù hanno fiutato l'affare e, come riporta Gianluca Di Marzio, sono i più interessati al classe 2000. Negli ultimi giorni le parti hanno iniziato a lavorare alla trattativa, anche se anche da Spagna e Olanda hanno già preso informazioni.

SONDAGGI - Negli ultimi giorni sia Villarreal che PSV hanno contattato il Venezia. Un semplice colloquio esplorativo per iniziare a sondare il terreno intorno a un centrocampista che sembra destinato a far parlare di sé in questo mercato.

RIVENDITA - La scorsa estate il Venezia aveva preso Nicolussi Caviglia dalla Juventus in prestito con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni più 1,5 di bonus. Le condizioni per l'acquisto a titolo defintivo sono scattate al primo punto fatto dopo il mercato di gennaio. Il classe 2000, quindi, è di sola proprietà dei lagunari, ma la Juventus ha diritto al 10% della futura rivendita. In caso di cessione, quindi, i bianconeri incasserebbero una parte della cifra stabilita tra il Venezia e la futura squadra di Nicolussi.