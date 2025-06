Bologna, Dzeko e non solo: proposto Ziyech, arriva il portiere cileno Gillier

Il Bologna cerca rinforzi sul mercato in vista della prossima Europa League. Il primo obiettivo è riportare in Italia il centravanti bosniaco Edin Dzeko (39 anni ex Inter e Roma), che si svincola a parametro zero dai turchi del Fenerbahce allenati da José Mourinho.

Ma non finisce qui, infatti, secondo la Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoblù stanno valutando l'attaccante esterno marocchino Hakim Ziyech (classe 1993 ex Ajax, Chelsea e Galatasaray) che si svincola a parametro zero dall'Al-Duhail in Qatar ed è stato proposto in Serie A.

Intanto il Bologna porta in Italia il portiere cileno Thomas Gillier (classe 1994), che arriva dall'Universidad Catolica da comunitario visto che ha anche il passaporto francese.

In difesa l'olandese Sam Beukema è nel mirino del Napoli, così il Bologna pensa all'italiano Daniele Ghilardi (classe 2003) dell'Hellas Verona e al portoghese Diogo Leite (classe 1999) dell'Union Berlino.