Bologna, Ferguson torna in campo dopo quasi 7 mesi

La luce in fondo al tunnel: l'incubo è finito per LewisFerguson. Il centrocampista scozzese è finalmente tornato in campo dopo il grave infortunio rimediato lo scorso 13 aprile 2024, quando il 25enne originario di Hamilton aveva rimediato la rottura del legamento crociato.

Dopo quasi 7 mesi di assenza dai campi di gioco, durante la sfida casalinga con il Lecce, il centrocampista ha collezionato i primi minuti di questa stagione. Italiano, infatti, gli ha concesso uno spezzone di gara dall'82esimo in poi.

Queste le parole rilasciate dallo scozzese a DAZN nel post-gara: "Grande emozione, contento di essere di nuovo in campo soprattutto davanti alla nostra gente. La cosa più importante però sono i 3 punti"