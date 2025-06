Bologna-Genoa: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ultima di campionato tra due squadre che conoscono già il loro destino: il Bologna sarà in Europa League dopo lo storico trionfo in Coppa Italia (che domenica sarà celebrato con una parata per le vie della città) ed è fuori dalla corsa Champions, il Genoa è salvo e vuole continuare a fare bella figura in questo finale di stagione dopo il pari di Napoli e la beffarda sconfitta interna contro l’Atalanta.

Partita : Bologna-Genoa

: Bologna-Genoa Data : sabato 24 maggio 2025

: sabato 24 maggio 2025 Orario : 18.00

: 18.00 Canale TV : Dazn

: Dazn Streaming: Dazn

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-GENOA

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Calabria, Casale, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Dallinga. All.: Italiano

GENOA (4-2-3-1): Leali, Sabelli, De Winter, Bani, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Thorsby, Messias; Pinamonti. All.: Vieira

ULTIME DAI CAMPI – Chiusura di campionato con ampie rotazioni per entrambe le squadre: Italiano non ha Miranda, squalificato, e gli infortunati Odgaard ed Erlic. Spazio per Lykogiannis, probabilmente per Ravaglia in porta e per Casale in difesa, con Beukema ancora acciaccato per la ferita alla fronte subita in finale di Coppa Italia.

DOVE VEDERE BOLOGNA-GENOA IN TV - La sfida sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.

DOVE VEDERE BOLOGNA-GENOA IN STREAMING - Il match sarà visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

TELECRONACA E SECONDA VOCE - Luca Farina e Alessandro Budel