Doppietta del baby Venturino e il Genoa passa 3-1 col Bologna. Italiano chiude con una sconfitta

Valeva solo per l'onore ed, eventualmente, per il piazzamento finale delle due squadre in campionato, ma l'ultima partita stagionale di Bologna e Genoa vede i liguri imporsi in trasferta al Dall'Ara per 3-1. Decisiva la doppietta del baby Lorenzo Venturino, classe 2006 schierato per la prima volta stagionale da titolare da Patrick Vieira che, dopo il gol di Vitinha in apertura ha coronato questa gioia unica diventando il terzo più giovane a fare una doppietta nei top 5 campionati dietro a un certo Lamine Yamal. Del solito Orsolini, che chiude la sua annata migliore in carriera con 17 goal (15 in A) e 5 assist.

BOLOGNA-GENOA IL TABELLINO

Bologna-Genoa 1-3

MARCATORI: 17' Vitinha (G), 25' Venturino (G), 42' Venturino (G), 64' Orsolini (B)

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm (46' De Silvestri), Casale, Lucumi, Lykogiannis (76' Calabria); Freuler (81' Fabbian), Aebischer (46' pobega); Orsolini, Ferguson, Ndoye; Castro (57' Cambiaghi).

A disposizione: Skorupski, Bagnolini, Moro, El Azzouzi, Dalling, Dominguez, Beukema, Pedrola.

Allenatore: Italiano

GENOA (4-2-3-1): Siegrist (63' Sommariva); De Winter, Otoa, Bani (63' Sabelli), Martin; Onana, Masini; Norton-Cuffy (82' Cornet), Venturino (63' Ekhator), Messias; Vitinha (63' Ekuban).

A disposizione: Leali,, Thorsby, Pinamonti, Scaglione, Frendrup, Badelj, Kassa, Zanoli, Ahanor.

Allenatore: Vieira.

ARBITRO: Monaldi

AMMONITI: Aebischer (B), Otoa (G), Lykogiannis (B), Orsolini (B), Onana (G), Calabria (B), Lucumi (B)

ESPULSI: -

CRONACA

91' Ancora Sommariva quasta volta si supera sulla girata di destro di Casale su assist di Fabbian.

85' Cambiaghi sfiora il goal. Ferguson allarga per l'esterno italiano che prova il sinistro di potenza trovando però la deviazione in angolo di Sommariva.

74' Punizione a giro di Lykogiannis, Sommariva non si fida e alza in angolo sopra la traversa.

64' GOAL - Orsolini trova un goal da fenomeno vero. Aaron Martin sbaglia la linea del fuorigioco e tiene in gioco l'esterno italiano che in verticale controlla di petto e calcia al volo sulla palla che scende battendo Sommariva di potenza sotto la traversa.

53' Castro lavora un bel pallone sulla destra e crossa a centro area dove Ferguson si inserisce ma davanti a Siegrist non riesce a concludere.

45' Vibranti proteste del Bologna, con Ndoye che entra in area dalla sinistra e a contatto con Vitinha cade chiedendo un rigore. Il contatto c'è, ma per Monaldi è troppo poco per concedere il penalty.

42' GOAL - Ancora Venturino! Stavolta Vitinha attacca la profondità, beffa un colpevole Casale da dentro l'area piccola e serve l'assist all'altezza del dischetto per l'esterno classe 2006 che di prima calcia e batte Ravaglia

25' GOAL - Altro gran goal, questa volta di Venturino, alla prima da titolare in Serie A. Il talento classe 2006 riceve palla spalle alla porta, si gira saltando due uomini, accelera verso l'area di rigore vincendo un rimpallo e poi trova il tiro in allungo e in caduta su cui non arriva Ravaglia per il raddoppio.

22' Ci prova dal limite Aebischer, ma Siegrist para facilmente

17' GOAL - Gran goal di Vitinha che sugli sviluppi dell'angolo calciato da Martin, sotppa e trova un destro ad incrociare all'angolino lontano che non lascia scampo a Ravaglia.

15' Vitinha manda in verticale Messias che però viene anticipato all'ultimo da Ravaglia che manda in fallo laterale.

4' Anche Ferguson vicino al goal, ma il colpo di testa su assist di Holm finisce alto di poco.