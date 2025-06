Bologna, i dettagli dell’accordo con Immobile: niente Milan

Ciro Immobile è pronto a tornare in Italia dopo un solo anno in Turchia. L’attaccante napoletano è molto vicino alla firma con il Bologna: pronto contratto di un anno con opzione per il secondo a circa 2 milioni di euro netti. L’ex Lazio ora deve completare la sua uscita dal Besiktas che gli corrisponderà circa 2,5 milioni di buonuscita rispetto all’ultimo anno di contratto da 6 milioni di euro.

NIENTE MILAN - Nei giorni scorsi Ciro Immobile era stato proposto al Milan del suo ex direttore sportivo Igli Tare. Dopo alcune valutazioni il club rossonero ha deciso di non approfondire lasciando un autostrada al Bologna che ora é pronto a chiudere.