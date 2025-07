Bologna, lo striscione della Curva contro il presidente del Milan Scaroni FOTO

Il Bologna è tornato in campo al Dall’Ara dopo che l’ultima gara prevista, quella contro il Milan, era stata rinviata a causa dell’alluvione che aveva colpito la città e aveva provocato anche un morto nel Bolognese. Il rinvio era stato prescritto dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore. La sua decisione aveva creato uno stallo tra i club e le istituzioni che, dopo una lunga querelle, avevano confermato la scelta presa dal primo cittadino.

CONTRO LEGA E MILAN - Durante la gara contro il Lecce, la tifoseria rossoblù si è espressa, contestando l’operato della Lega Serie A e i tentativi di far giocare comunque la gara ma a porte chiuse, o spostandola in un campo neutro. Bersaglio dei tifosi è stato anche il presidente del Milan, Paolo Scaroni, che più volte si era dichiarato contrario alla decisione presa e aveva espresso il suo disappunto. Il numero uno rossonero si era detto furioso per “una decisione incomprensibile, ingiusta e immotivata”.

LO STRISCIONE - I bolognesi si sono scagliati contro i vertici del calcio italiano e hanno esposto uno striscione che recitava “Scaroni e Lega Serie A, fate cag**e, questa è la realtà”. È stato inoltre sonoramente fischiato l’inno della Lega Calcio prima del fischio d’inizio.