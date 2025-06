Bologna, Immobile a un passo: esperienza e goal per Italiano

Manca un passo, l'ultimo. Ovvero l'accordo finale per la risoluzione del restante anno di contratto con il Besiktas, poi Ciro Immobile sarà un giocatore del Bologna è l'uomo da 201 gol in serie A tornerà in Italia. Il club rossoblù e gli agenti del giocatore sono d'accordo ormai da giorni: un contratto da 2 milioni netti a stagione con una formula che dovrebbe essere di 1+1, con opzione per una seconda stagione legata al rendimento.

COSA MANCA - Tutto ciò che manca per arrivare ai 6 milioni netti a stagione del restante anno di contratto con i turchi Immobile deve prenderselo dal Besiktas: questo è l'ultimo nodo della trattativa con il Bologna che attende fiducioso. Anche perché l'entourage di Immobile e il club di Istanbul si sono via via avvicinati fino a limare in queste ore gli ultimi dettagli: la cifra definitiva dovrebbe essere di 2,5 milioni, a quel punto sarà risoluzione consensuale e firma con il Bologna.

COSA VUOLE DA LUI ITALIANO - Qual è il piano di Vincenzo Italiano per Immobile? Salvo sorprese, affiancarlo ai già presenti Castro e Dallinga, tenendo conto che l'olandese a fine stagione è stato operato di sports hernia e la ripresa andrà un po' a rilento in ritiro. Ma i ritmi dell'Europa League se possibile sono ancora più serrati della Champions (specie per la partita di campionato che segue l'impegno del giovedi) e il piano del tecnico è quello di avere sempre un centravanti fresco da schierare titolare ogni tre giorni. Un turnover continuo per un ruolo in cui Italiano chiede anche tanto pressing, oltre ai gol: mancava un po' d'esperienza (non a caso i rossoblù avevano cercato anche Dzeko, poi andato a Firenze), quella che Immobile a 35 anni può sicuramente portare. A maggior ragione con un impiego part time che possa centellinarne i guizzi pur giocando ogni tre giorni: il Bologna ha voglia di stupire ancora e l'ex capitano della Lazio potrebbe essere l'ingranaggio giusto e un'ennesima storia di rinascita calcistica sotto le Due Torri dopo quelle dei vari Baggio, Signori e Di Vaio.