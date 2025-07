Bologna, Immobile risolve il contratto con il Besiktas: martedì l'ufficialità. Arriva anche Bernardeschi

Immobile ha risolto il contratto con il Besiktas e martedì diventerà un giocatore del Bologna, che ha chiuso anche per Bernardeschi

Il Bologna chiude il doppio colpo: Ciro Immobile e Federico Bernardeschi. Sono questi i due rinforzi d'esperienza che Sartori mette a disposizione di Vincenzo Italiano per affrontare la prossima stagione.

RISOLTO IL CONTRATTO DI IMMOBILE - Immobile ha risolto ufficialmente il suo contratto con il Besiktas e martedì, come riporta Gianluca Di Marzio, verrà annunciato come nuovo giocatore del Bologna. Per lui pronto un contratto da un anno con opzione per l'anno successivo a due milioni più bonus.

IL COMUNICATO DEL BESIKTAS - "Il Beşiktaş Futbol A.Ş. ha notificato alla Piattaforma di Pubblica Informazione la risoluzione del contratto con il calciatore professionista Ciro Immobile. Desideriamo ringraziare Ciro Immobile per il suo contributo al nostro club e augurargli successo nella sua futura carriera. La dichiarazione inviata alla Piattaforma di Pubblica Informazione dal Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. è la seguente: "Il nostro contratto con il calciatore professionista Ciro Immobile è stato risolto di comune accordo. In base all'accordo, al giocatore verrà corrisposto un indennizzo di risoluzione di 2.625.000 euro".

ARRIVA BERNARDESCHI - Tutto fatto anche per Federico Bernardeschi. Dopo l'addio al Toronto, l'ex Fiorentina e Juventus firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno e un ingaggio di poco inferiore ai due milioni. Accordo chiuso e ufficialità che potrebbe arrivare nel giro di pochi giorni.