Bologna in Paradiso, Milan all'inferno: il trionfo dell'organizzazione societaria, il tonfo della disorganizzazione

Il Bologna non ha avuto bisogno di mostrarsi come “squadrone che tremare il mondo fa”, secondo citazione beneaugurante del presidente Mattarella. E non ha avuto necessità nemmeno di giocare come “si fa solo in Paradiso”, parole esposte nello striscione della curva prima dell’inno. Il Bologna ha semplicemente giocato una bella, bellissima partita contro un Milan brutto e sconclusionato, poche idee ma confuse.

La Coppa Italia va al Bologna con merito ed è una gioia immensa per tutti quelli che ammirano il calcio ben fatto da un allenatore maturato e migliorato anno dopo anno. Calcio interpretato con generosità e altruismo da giocatori di giovane talento. Calcio costruito con competenza da una società che ha ceduto i tre pezzi che sembravano imprescindibili (Thiago Motta, Zirkzee e Calafiori) eppure ha allestito una squadra vera, bella. Vincente.

Oltre alla sintesi del trionfo bolognese, alcuni appunti tattici in ordine sparso. Con la difesa a 3 non sempre “rinforzata” dagli esterni (Jimenez e Theo), per sessanta minuti il Milan non riusciva a fare a meno dei duelli individuali Tomori-Ndoye, Gabbia-Castro e Pavlovic-Orsolini. Ma il problema più evidente si è verificato a centrocampo, dove Fofana è stato contenuto fisicamente e Reijnders tecnicamente. Così Jovic e Pulisic tentavano di improvvisarsi quasi costruttori di gioco, ma con scarso profitto.

Bologna con linea difensiva alta - al solito - ma con attenzione particolare sul lato forte rossonero, quello tradizionale di sinistra con terminale l’ispirato Leao. Dopo un’ora Conceicao si è messo a 4, esattamente come aveva fatto nell’anteprima di campionato venerdì scorso. E stavolta Italiano ha irrobustito la difesa sacrificando addirittura Orsolini e inserendo Casale (sorpresa delle sorprese: praticamente a uomo su Leao). E mentre Pobega è diventato l’equivalente di Fabbian, in attacco Castro e Ndoye sono diventati coppia anziché due/terzi di tridente, fino ad essere sostituiti da Odgaard e Dallinga con compiti identici.

Appunti tecnici, anche questi in apparenza disordinati e non in ordine d’importanza. Orsolini è stato normale in fase offensiva però mostruoso per dedizione a tutto campo: Spalletti avrà visto… Bene Fabbian in raddoppio di copertura a centrocampo ma senza negarsi talento in possesso palla, anche nel nome dell’imprevedibilità “made in Italiano” (49ma formazione diversa in stagione). Beukema difensore pulito e intelligente: da grande squadra. E l’elenco può continuare con complimenti sintetizzati per tutti, da Holm (instancabile) a Miranda (maestro su Pulisic) passando per Lucumì (Jovic o Gimenez senza differenza). A centrocampo Freuler e Ferguson cerniera che non si inceppa mai. In avanti bollicine da Castro e champagne stappato da Ndoye. E coriandoli di gloria anche per i subentrati.

Così Vincenzo Italiano interrompe la serie viola delle sconfitte in finale e si regala una soddisfazione da condividere con i commoventi tifosi bolognesi. Il trio dirigenziale italiano (Fenucci-Sartori-Di Vaio) dimostra che si può costruire una squadra entusiasmante e vincente anche con una proprietà americana, anzi italo-canadese per la precisione. Oltre la precisione geografica c’è di più e il concetto di fondo non cambia: il Bologna ha una grande società da qualche anno, il Milan no. E per di più i rossoneri sono andati in corto circuito con Conceicao e Joao Felix sposati nella parrocchia di Jorge Mendes, cioè il procuratore che mentre il Bologna andava in Paradiso, contribuiva a portare il Milan all’inferno.