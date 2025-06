Bologna, la cessione di Calafiori fa ricco il Basilea: ecco quanto incassa

Protagonista in campo e del mercato, Riccardo Calafiori si è preso i riflettori rifilando una doppietta alla Juventus, proprio la squadra più vicina a rilevarne il cartellino in estate. Cresciuto nella Roma e passato per il Basilea, il terzino, diventato ormai difensore centrale, ha disputato una stagione fenomenale. Grazie alla guida di Thiago Motta, è diventato un pilastro e punto di riferimento del Bologna e dovrebbe essere tra i convocati di Spalletti per i prossimi Europei.

CHE CIFRE! - Un'ascesa vertiginosa che lo renderà uno dei giocatori più appetibili sul prossimo mercato. Il Bologna ha sparato alto: vuole almeno 40 milioni. Ma, oltre al chiaro valore del giocatore, c'è anche un'altra motivazione per tale richiesta. Nel contratto con cui gli emiliani hanno prelevato il difensore dagli svizzeri, c'è una percentuale che andrà diretta nelle casse del Basilea nel momento della cessione di Calafiori. Una percentuale del 40%. Se dunque il Bologna dovesse vendere Calafiori per 40 milioni, al Basilea ne andrebbero ben 16.