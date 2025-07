Bologna, le pagelle di CM: Calafiori inarrestabile, ottima prova di Castro

Bologna - Juventus: 3-3

Skorupski 6: nel primo tempo è uno spettatore non pagante, nel secondo invece sono tre i gol che per un motivo o per l’altro subisce.

Posch 6: i suoi spunti sono spesso interessanti, dà una mano in entrambi le fasi senza tirarsi indietro ma cala un po’ sul finale.

Lucumì 6: prima salva un gol sul finale del primo tempo ma poi concede a Chiesa l’occasione di accorciare le distanze. Tutto sommato però sono più gli aspetti positivi che quelli negativi della sua gara.

Calafiori 8: ci mette meno di tre minuti a segnare il primo gol rossoblù, il suo primo con la maglia del Bologna e a raddoppiare poi nel secondo a conclusione di una stagione straordinaria.

(dal 31’ st Beukema 5.5: il suo ingresso in campo è sicuramente da rivedere).

Kristiansen 6: prova non banale e senza grosse sbavature, fa quello che gli chiede l’allenatore supportando i compagni sia in avanti che indietro.

Freuler 7: la sua esperienza in partite come queste è fondamentale, non perde mai la calma e questo lo porta a eccellere in mezzo al campo.

(dal 31’ st El Azzouzi 6: si fa trovare pronto a ogni duello).

Odgaard 6.5: anche lui va a rete ma il gol viene annullato per fuorigioco, si fa notare per creatività e senso della posizione. Bravo.

(dal 25’ st Orsolini 6: a tratti fumoso ma sicuramente ci mette il cuore).

Urbanski 6.5: fornisce l’assist per il gol di Castro e dà il suo contributo alla manovra offensiva in più occasioni, arriva alla sostituzione avendo dato l’anima.

(dal 25’ st Fabbian 5.5: un po’ confusionario).

Aebischer 6: parte forte come i compagni poi cala forse a causa della stanchezza ma il suo compito lo porta comunque a casa.

Ndoye 6.5: crea qualche insidia alla difesa bianconera senza però trovare la porta, lo spirito di sacrificio non manca e infatti lavora tanto per la squadra.

Castro 7.5: chiamato a sostituire Zirkzee dal primo minuto, segna il secondo gol del Bologna non facendo pesare l’assenza del titolare e dando prova di grinta e determinazione. Suo anche l’assist per il secondo gol di Calafiori.

(Dal 18’ st Saelemakers 6: entra in maniera propositiva in campo).

All. Thiago Motta 6: il Bologna a Champions League raggiunta va in vantaggio 3-0 ma nella seconda frazione di gioco si fa rimontare dalla Juventus. La gara finisce in parità con un po’ di amaro in bocca.