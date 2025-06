Bologna, le pagelle di CM: Ndoye sensazionale, Lucumì è un muro, Freuler maestro

Milan-Bologna 0-1

BOLOGNA

Skorupski 6,5: rischia di essere colpito dal fuoco amico di Beukema e da un tocco da pochi passi di Jovic, ma risponde con due parate d’istinto che tengono in vita il Bologna. Per il resto serata tranquilla, il Milan non gli fa nemmeno il solletico

Holm 5,5: Leao lo costringe a limitare le sue scorribande offensive. Se puntato va in affanno, dei quattro dietro è quello che convince meno (76’ Calabria 6: entra per Holm, fa quello che deve)

Beukema: 6,5: santo Skorupski gli evita un autogol di rimpallo. Sbaglia poco, non solo per meriti suoi.

Lucumi 7: puntuale e preciso, limita Jovic. Ricorre alle maniere forti quando deve, per far capire chi comanda. Un muro.

Miranda 6,5: il piede è delicato, lo mette in mostra con una punizione velenosa e un paio di crossi insidiosi. Dalla sue parti Pulisic è spento, non trema mai. Poteva essere del Milan, è uno dei tanti colpi di Sartori.

Freuler 6,5: compiti di regia, in alternanza a Ferguson. Ruba meno la scena rispetto al solito, ma dà ordine e sostanza, quello che serve. Maestro.

Ferguson 5,5: schierato nei due in mezzo al campo, non è nella serata migliore. Rischia il cartellino rosso in un paio di circostante.

Orsolini 6,5: con il pallone tra i piedi dà sempre l’impressione di poter inventare qualcosa, anche se si accende a intermittenza. Entra nell’azione del vantaggio rossoblu. (69’ Casale 6: entra per fare il terzo dei centrali, con un messaggio chiaro: chiudi tutti gli spazi)

Fabbian 6,5: la mossa a sorpresa di Italiano, per avere inserimenti e fisicità, anche sulle situazioni da palla inattiva. E’ il primo a limitare le fonti di gioco del Milan (69’ Pobega: un paio di buone sponde di testa, legna in mezzo per respingere i timidissimi attacchi rossoneri)

Ndoye 7,5: quando sgasa fa venire il mal di testa a Tomori, che lo maltratta a volte superando i limiti. Giocatore di un’altra categoria, sblocca la partita con un tiro imprendibile per Maignan. E pensare che rientrava da un infortunio (80’ Odgaard sv)

Castro 7: non è al 100 per 100 ma a uno come lui non si può rinunciare. La sua mobilità non dà punti di riferimento alla difesa del Milan. Vede poco la porta, ma lavora per la squadra e lotta su ogni pallone. Scusate se è poco (80’ Dallinga sv)

Italiano 7: limita le fonti di gioco del Milan, lo attacca dove sa che può fare male. Vincenti tutte le mosse, dopo tre finali perse questo successo ha il suo timbro.