Lucumì: "Presente a Bologna. Futuro? Vivo alla giornata, mi piacerebbe giocare per Inter, Real, City..."

Jhon Lucumì è tra i giocatori del Bologna più "chiacchierati" del momento. Piace molto alla Roma ed è stato accostato anche all'Inter. Al momento non risultano trattative, ma interessi concreti. Intanto, negli ultimi giorni, il centrale rossoblù ha parlato del suo futuro a Gol Caracol.

INTER E REAL MADRID - In merito alle voci, in passato su Inter e Real ha risposto: "Questi accostamenti mi danno molta gioia ed è gratificante perché nel lavoro, in quello che faccio, è questo che cerco, che queste squadre possano notarmi e vedere il talento che ho. Ma all'epoca, la verità è che si trattava solo di cose da social. Non c'è niente di niente. Ora sono nel mezzo, sto lavorando e cercando di crescere affinché queste cose possano accadere davvero, e credo che Dio e il tempo porteranno grandi benedizioni. Ma credo che ciò che è nelle mie mani e che posso controllare è lavorare sodo, fare correzioni e cercare sempre di dare il massimo in ogni partita. Credo che queste cose accadranno se Dio lo permetterà".

BOLOGNA - "Il mio presente è qui, ora devo tornare a Bologna. Ho un contratto lì e vivo alla giornata. Non sappiamo cosa succederà, ma al momento il mio presente è il Bologna. Sono molto felice anch'io. Mi hanno dato tutto. La mia famiglia sta bene, sono felici, mio ​​figlio, mia moglie, e chiaramente questo mi fa sentire bene. Tuttavia, non sappiamo cosa succederà. Prendiamo le cose giorno per giorno e aspettiamo di vedere cosa succederà".

SOGNI - "In Colombia tifo per il Deportivo Cali, ma all'estero, non so, mi piacerebbe giocare per il Manchester City, l'Arsenal, il Liverpool, il Real Madrid, il Barcellona. Sono club che solo a nominarli ti emozionano molto. Beh, aspettiamo e vediamo cosa succede, e speriamo che quei sogni, quei desideri che uno ha, confidando in Dio, possano realizzarsi".