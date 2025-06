Bologna, Matri esalta Ndoye: "Un giocatore straordinario, ora è anche decisivo con i goal"

Alessandro Matri celebra Dan Ndoye, match-winner della finale di Coppa Italia vinta dal Bologna per 1 a 0 ai danni del Milan. L'ex attaccante, oggi opinionista per SportMediaset, ha lodato le capacità dello svizzero che è già al centro del mercato e potrebbe sfruttare l'occasione per passare, in estate, a una big del calcio europeo. Queste le parole dell'ex Juventus e Milan.

IL PARERE - "E' un giocatore straordinario perché fa benissimo la doppia fase, sia quella offensiva che quella difensiva. L'anno scorso gli venivano imputati i pochi goal, ma quest'anno è stato spesso decisivo anche sotto porta. In generale penso che quello di stasera sia il coronamento del lavoro di una società che ha fatto un lavoro straordinario, simile a quello iniziato ormai qualche anno fa dall'Atalanta".

ITALIANO - "E' andato via Thiago Motta, prendere la panchina del Bologna non era facile. Invece Vincenzo Italiano è stato bravo. Aveva fatto delle grandi stagioni con la Fiorentina, poteva aspettare qualche offerta diversa, invece ha creduto nel progetto e dopo un inizio così così è sempre andato a migliorare e alla fine è riuscito a raggiungere un obiettivo storico".