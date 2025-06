Bologna, nuovi contatti per Immobile: c'è l'apertura del giocatore. Cosa manca per chiudere

Il Bologna insiste: vuole Ciro Immobile. I rossoblù hanno individuato nell'attaccante del Besiktas il rinforzo d'esperienza per l'attacco di Vincenzo Italiano.

CONTATTI POSITIVI - Il Bologna continua a tenere i contatti con l'entourage del calciatore. Come riporta Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi sono da registrare ulteriori passi avanti nella trattativa per portare l'ex Lazio in rossoblù. Le sensazioni sono positive, tanto che Immobile ha confermato il suo gradimento al ritorno in Serie A dopo un anno al Besiktas.

STIPENDIO - Immobile ha terminato la sua stagione in Turchia con 19 goal in 41 partite. Non si è dimenticato come si segna, ma ha voglia di tornare in Italia dopo mesi complicati. Con il Besiktas ha un contratto fino al 2026 da 6,5 milioni a stagione. Cifre che il Bologna non può garantirgli, ma questo non è un problema. La pista per il suo ritorno è sempre più concreta: rimangono solo da definire i dettagli tra le parti.