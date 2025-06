Bologna, patto con Orsolini: tentazione Napoli, il Milan può contare su un fattore

Il Bologna continua a sognare una nuova qualificazione in Champions League, nonostante la netta sconfitta nello scontro diretto contro l’Atalanta di domenica scorsa. La classifica resta infatti molto positiva e la qualificazione in Champions League lì a portata di mano. Per un gruppo che sta vivendo questa stagione con un entusiasmo che fa emozionare, ancora, un’intera città. Questo percorso è stato possibile anche grazie alla personalità e le giocate di Riccardo Orsolini, sempre più leader dei rossoblù, forte degli undici gol messi a referto in serie A ai quali vanno sommati i due, fondamentali, in Coppa Italia.

Ascolta "Bologna, il Napoli tenta Orsolini. Il retroscena di gennaio sul Milan e i due scenari in vista del mercato" su Spreaker.

MOMENTO GIUSTO - Ad ogni rete segnata, Orsolini nell’esultanza bussa sulla telecamera. Un messaggio che, per molti, ha un solo destinatario: Luciano Spalletti. Il ct azzurro sembra sempre più orientato a richiamare l’esterno offensivo marchigiano dopo le ultime, sorprendenti, esclusioni dalla lista dei convocati. Orsolini è diventato un giocatore continuo e decisivo, ha fatto lo step successivo. E ora punta a tutti gli obiettivi: l’Europa con il Bologna, la vittoria della Coppa Italia e la nazionale azzurra. Poi sarà tempo di riflettere sul futuro a bocce ferme. Dopo aver resistito in tante sessioni alla sirene del mercato, Orsolini ha il legittimo desiderio di fare il definitivo salto di qualità. Senza dimenticare il grande rispetto che ha sempre avuto per Bologna e il Bologna, a 28 anni può essere arrivato il momento giusto per alzare l’asticella.

LA SITUAZIONE - Due sono gli scenari possibili per il futuro: rinnovare il contratto in scadenza con il Bologna nel 2027 o ringraziare tutti e dire addio. Orsolini piace tanto al Napoli che sta già pianificando una strategia per la prossima estate. Il club azzurro non è il solo sulle tracce del forte esterno offensivo del Bologna: Moncada lo voleva portare al Milan già a gennaio e l’interesse è ancora vivo, concreto. Due piazze importanti alle quali difficilmente si può dire di “no” soprattutto in questa fase della carriera. Orsolini però ora non pensa al mercato e ha un patto con il Bologna: a fine stagione si siederà intorno a un tavolo con Sartori e il proprio agente per scegliere la soluzione migliore per tutti. Perché da un lato ci sono le ambizioni e dall’altro i sette anni in una squadra che è diventata una famiglia.