Sfida domenicale delle 18 in Serie A che mette di fronte Bologna e Roma. La gara sarà diretta da Abisso, di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più controversi.

BOLOGNA-ROMA h. 18..00

ABISSO

SCATRAGLI - ZINGARELLI

IV: MANGANIELLO

VAR: SOZZA

AVAR: SERRA

90' + 4 - CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Controllo in sala VAR per un tocco di mano di Lucumì in piena area su una situazione di calcio d'angolo per i giallorossi all'ultimo secondo. Netto il contatto, è calcio di rigore

63' - CALCIO DI RIGORE PER IL BOLOGNA! Il tocco di mano di Konè, sul colpo di testa di Holm, diventa decisivo ai fini dell'azione. Segnalata poi una trattenuta reiterata da parte di Pellegrini su Odgaard. Per Abisso non ci sono dubbi, è rigore, come confermato anche dal VAR, per l'iniziale fallo di mano di Konè

33' - Contatto di gioco fra gli scarpini di Saelemaekers e Miranda in area da rigore. Check del VAR: confermata la decisione di Abisso di lasciar giocare