Bologna, Sartori punta Salvatore Esposito

Dopo l'ottima stagione allo Spezia culminata con una finale play off, il centrocampista Salvatore Esposito ha attirato su di sè tante attenzioni. Una stagione da 7 gol e 10 assist. Il centrocampista azzurro è destinato a lasciare il club in questa finestra di mercato estivo. Piace, tanto, al Besiktas ma la sua priorità sarebbe quella di rimanere in Italia e in serie A.

PIACE AL BOLOGNA - Il Parma si è mosso nei giorni scorsi e potrebbe trovarsi di fronte a un derby tutto emiliano: il Bologna è molto interessato. Lo Spezia, dal canto suo, ha fissato il prezzo in 6 milioni di euro.