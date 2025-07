Bologna, si punta sull'usato sicuro (e gratis): dopo Immobile, contatti con Bernardeschi

I rossoblù puntano sull'esperienza e sui cartellini low-cost: nelle ultime ore contatti con l'esterno appena svincolato dal Toronto in Mls

Over 30 e parametro zero. L’inizio di questo mercato del Bologna sembra aver individuato un target ben preciso: usato sicuro, esperienza, scommesse di rientro dall’estero. Dopo Ciro Immobile - trattativa che sta andando avanti, con l'intesa tra il giocatore e il Besiktas sempre più vicina alla conclusione positiva in merito alla rescissione del contratto - nelle ultime ore c’è stato un contatto anche tra il club rossoblù e Federico Bernardeschi, che si è appena svincolato dal Toronto in MLS. L’ex Fiorentina e Juventus, 31enne, saluta il Canada dopo tre anni ed è pronto al ritorno in Italia: il Bologna ci pensa, anche se ovviamente non ai 6 milioni netti che l’esterno toscano percepiva oltre Oceano.

LE TRATTATIVE - Finora il Bologna si è soprattutto difeso in questo mercato, in particolare dall’assalto del Napoli per Beukema e Ndoye (“Non sono arrivate offerte shock, infatti i due giocatori sono ancora qua”, ha detto l’altra sera a "E’ Tv" il dt Giovanni Sartori), mentre in entrata le piste più calde riguardano i cavalli di ritorno Immobile e Bernardeschi. Per l’ex Lazio il più sembra fatto: accordo per un contratto 1+1 a 2 milioni netti a stagione, in attesa della fumata bianca per la buonuscita che il Besiktas deve corrispondere a Immobile, titolare di un altro anno di contratto a 6 milioni netti. Con l’arrivo di Abraham a Istanbul sembra tutto incanalato e nelle ultime ore la situazione ha subito un'evoluzione in positivo, con il club turco e gli agenti del giocatore che continuano a limare le differenze. Su Bernardeschi il piano del Bologna sarà lo stesso, con la differenza che ora l’esterno è svincolato quindi deve rapportarsi solo con il giocatore: i rossoblù possono proporre un biennale e l’iconica maglia numero 10, libera, ma non si va oltre ai 2 milioni a stagione, il tetto inderogabile del club. Se ne riparlerà più avanti, soprattutto se ci fossero novità in uscita per Dan Ndoye, ma la strada di inizio luglio pare tracciata: il Bologna è a caccia di talento, esperienza e a prezzo d’occasione.