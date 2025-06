Bologna, sogno Immobile: primi contatti positivi. Ma c'è il problema dell'ingaggio

Ciro Immobile ancora in Italia? Dopo un anno in Turchia, al Besiktas, l'attaccante classe 1990 sta pensando al ritorno in Serie A. Sulle sue tracce c'era la Fiorentina, che alla fine ha preso Edin Dzeko, e ora c'è il Bologna, che vuole rispondere proprio all'acquisto in attacco dei Viola, e ha già ricevuto l'apertura al trasferimento del giocatore.

ESPERIENZA - A fianco di Castro e Dallinga, il Bologna punta a inserire un attaccante di grande esperienza, oltre che di affidabilità. Si sta parlando di Immobile, uno da ben 207 goal in 340 partite con la maglia della Lazio. Sa come si fa goal e a 35 anni compiuti, dopo 19 reti in 41 presenze a Besiktas, ha voglia di tornare in Italia per essere ancora protagonista.

CONTRATTO - Il Bologna è al lavoro per far quadrare tutti gli aspetti di una trattativa non certo facile. In Turchia Immobile ha un contratto da 6,5 milioni all'anno fino al 2026 e questo non agevola i discorsi. Bisogna capire quanto il classe 1990 sia disposto a riunciare e, soprattutto, quanto potrebbe chiedere il Besiktas per liberare il suo cartellino. Le parti, come riporta Gianluca Di Marzio, sono in contatto per chiudere il cerchio di un affare che infiammerebbe il tifo rossoblù. Un bel regalo anche a Vincenzo Italiano dopo la vittoria in Coppa Italia.

NAZIONALE - Il ritorno in Italia potrebbe anche essere un modo per riavvicinarsi alla Nazionale. Con Spalletti, Immobile è rientrato solo nelle prime convocazioni, a settembre 2023, giocando - e segnando - nell'1-1 contro la Macedonia del Nord il 9 settembre, partita in cui è stato anche capitano. Poi la panchina contro l'Ucraina e nessun'altra chiamata da parte dell'ex ct. L'esonero di Spalletti e l'arrivo di Gattuso potrebbero mischiare le carte in tavola e giocare in Serie A, a casa, in una realtà sempre più importante come quella di Bologna potrebbe favorire una nuova convocazione.