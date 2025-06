Bologna su Immobile e Gudmundsson, che risposte a Dzeko e alla Fiorentina

La Fiorentina ha soffiato Edin Dzeko al Bologna, che ora cerca di prendersi una bella rivincita sul mercato in attacco. In questo senso, secondo il Corriere dello Sport, i dirigenti rossoblù stanno valutando la possibilità di riportare in Serie A un altro grande bomber: Ciro Immobile. Accostato anche al Milan e alla stessa Fiorentina, il centravanti italiano (classe 1990 ex Lazio) è sotto contratto fino a giugno 2026 col club turco del Besiktas, dove ha segnato 19 goal in 41 presenze nell'ultima stagione.

E non finisce qui. Infatti, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il Bologna si è informato su Albert Gudmundsson. Entro il 24 giugno la Fiorentina può esercitare il diritto di riscatto per acquistare il nazionale islandese classe 1997 a titolo definitivo dal Genoa, versando altri 17 milioni di euro dopo i 6 milioni di euro pagati l'anno scorso per ingaggiarlo in prestito. Nella sua prima stagione in maglia viola Gudmundsson ha segnato 8 goal e servito 3 assist in 33 presenze. Sulle sue tracce vengono date anche Atalanta e Roma.

Infine Bologna e Fiorentina si contendono anche il terzino destro Davide Calabria (classe 1996), arrivato in rossoblù con la formula del prestito nello scorso mercato invernale e in scadenza di contratto a fine giugno.