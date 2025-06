Bologna su Zanotti, Hajdari e Sottil: sfida a Fiorentina e Napoli per Jallow

Il Bologna cerca rinforzi in tutti i reparti sul mercato. I dirigenti del club rossoblù sono al lavoro per riportare in Italia il terzino destro Mattia Zanotti (classe 2003 ex Inter), sotto contratto fino a giugno 2028 con gli svizzeri del Lugano.

Dove gioca un altro calciatore seguito dal Bologna: il difensore centrale svizzero di origine kosovara Albian Hajdari (classe 2003 ex Juventus), cercato anche da Cagliari e Torino.

Sul mercato italiano il Bologna punta l'esterno offensivo Riccardo Sottil (classe 1999, rientrato alla Fiorentina dopo un prestito al Milan) e in prospettiva futura mette gli occhi sul centravanti gambiano del Rimini, Sulayman Jallow (classe 2007), seguito con attenzione pure da Fiorentina e Napoli.