Bologna, ufficiale il rinnovo di Lykogiannis: la durata

Come si legge nel comunicato ufficiale, "il Bologna FC 1909 comunica di avere prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Charalampos Lykogiannis fino al 30 giugno 2026, con opzione per un’ulteriore stagione".

Difensore greco, classe 1993, Lykogiannis gioca nel Bologna dal 2022, con un bilancio di 74 partite e 4. Prima di vestire la maglia dei rossoblù, con i quali nell'ultima stagione ha conquistato la Coppa Italia, Lykogiannis ha giocato in Grecia con Olympiacos, Levadeiakos ed ErgotelÄ«s, in Austria con lo Sturm Graz, e in Italia con il Cagliari. In totale, in carriera, l'esperto difensore ha un bilancio di 320 partite e 16 reti con i club, 6 presenze e nessuna rete con la nazionale greca.

Oltre alla Coppa Italia con il Bologna, Lykogiannis ha vinto un campionato greco e due Coppe di Grecia con l'Olympiacos.