Bologna, ufficiale: Ilic torna in prestito al Partizan Belgrado

Mihajlo Ilic, difensore classe 2003 che il Bologna ha acquistato per 5,5 milioni di euro dai serbi del Partizan Belgrado, è tornato in prestito alla squadra della Capitale balcanica: 0 minuti ufficiali in campo per lui da gennaio ad oggi, prima Thiago Motta e poi Vincenzo Italiano non hanno trovato per lui un posto nelle loro rotazioni e dunque si è aperta la possibilità del ritorno in patria per accumulare altri minuti e crescere in vista del ritorno in Emilia.

LE PAROLE DI ILIC - “Non c’è bisogno di sprecare parole sul ritorno al Partizan, questa è casa mia! L’esperienza al Bologna è stata preziosa per un giovane come me, ma visto che non avrei avuto la possibilità di mettermi in luce, questa per me è la soluzione migliore. Avevo altre offerte, ma quando il Partizan chiama non si può rifiutare. Sono felicissimo di tornare a casa, possono migliorare ed aiutare la squadra”.