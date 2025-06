Bologna, ufficiale: niente riscatto per Pobega e Calabria

Il club rossoblù ha comunicato la scelta di non riscattare Pobega, che tornerà a Milan, e Calabria. Niente conferma anche per Pedrola, che rientra alla Sampdoria

Il Bologna è al lavoro per rinforzare la rosa 2025-26, con la squadra di Italiano che sarà impegnata in Europa League e in Supercoppa italiana, oltre che in Serie A e in Coppa Italia. Il club rossoblù sta trattando il ritorno in Italia di Ciro Immobile, che ha voglia di lasciare il Besiktas dopo solo una stagione a Istanbul, intanto ha comunicato la scelta di non riscattare Tommaso Pobega dal Milan ed Estanis Pedrola dalla Sampdoria. Non farà parte della squadra della prossima stagione anche Davide Calabria, arrivato a gennaio dal Milan.

Per l'ex capitano del Milan il futuro è un rebus: da domani sarà libero di firmare a parametro zero con un'altra squadra, che potrebbe essere straniera. A gennaio c'è stato il forte interesse del Galatasaray, che potrebbe tornare alla carica. Attenzione anche all'ipotesi italiana: la Fiorentina cerca un nuovo terzino affidabile, indipendentemente dalla partenza di Dodò, sogno di Milan e Roma. Calabria è sulla lista, come Zortea del Cagliari.

Per quanto riguarda Pobega non è da escludere che Milan e Bologna decidano di tornare al tavolo delle trattative. Dopo il no di Sartori e Di Vaio al riscatto a 12 milioni, i due club potrebbe ragionare su cifre più basse. L'ex Spezia piace molto a Italiano, che la scorsa stagione l'ha impiegato 30 volte tra campionato e Coppe, con 4 gol e 3 assist. Nonostante sia un prodotto del settore giovanile e per questo motivo importante per le liste, Pobega non rientra nei piani di Allegri e sarà comunque ceduto.