Bologna vince la Coppa Italia e va in Europa League: cosa succede per i piazzamenti europei in Serie A?

Il secondo trofeo stagionale in Italia è stato assegnato: la Coppa Italia è finita nella bacheca del Bologna che non la vinceva dal 1974. Con questo successo la squadra di Italiano - che già era in lotta per i piazzamenti europei - si assicura la qualificazione alla prossima Europa League. Dopo il ritorno in Champions e un cammino prima complicato e poi impreziosito anche da una vittoria sul Borussia Dortmund, i rossoblù saranno quindi ancora nelle competizioni europee, un grande traguardo che si accompagna a quello della vittoria del trofeo nazionale.

Ndoye e compagni sono settimi nella classifica di Serie A quando mancano due turni. Sarebbero in questo senso qualificati alla Conference League ma la vittoria della Coppa Italia li fa balzare direttamente almeno in Europa League, qualsiasi sia il risultato finale in campionato.

Con questa ufficialità cambia però anche la lotta per le posizione europee. Ci sarà un solo altro posto per l'Europa League destinato a una squadra italiana (in questo momento la Lazio, quinta). Mentre a strappare il pass per la Conference sarà la squadra che si classificherà sesta (in questo momento la Roma). Tutto però potrebbe cambiare se il Bologna, ripetiamo in questo momento settimo, dovesse riconquistare qualche posizione in classifica. In quel caso la qualificazione europea slitterebbe di una posizione.La settima in classifica oggi sarebbe estromessa dall'Europa ma potrebbe tornare in ballo se il Bologna riuscisse ad arrivare in top 6.