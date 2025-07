Bologna, Vitik è atterrato in città: arriva per 15 milioni dallo Sparta Praga e sostituirà Beukema, diretto al Napoli

Operazione-lampo per Sartori, che ha chiuso per il difensore ceco già trattato un anno fa vista la partenza imminente del pilastro olandese

Il Bologna apre il dopo-Beukema. In attesa di chiudere l’operazione che porterà il difensore centrale olandese al Napoli nelle prossime ore, il club rossoblù ha chiuso per il suo sostituto che sarà Martin Vitik dello Sparta Praga.

Un affare lampo, concluso rapidamente quando si è capito che l’assalto del Napoli per Beukema era deciso: giovedì il Bologna ha chiuso l’operazione e venerdì all’ora di pranzo il giocatore è atterrato all’aeroporto Marconi, accolto dal team manager rossoblù Tommaso Fini. Vitik era in ritiro da alcuni giorni con lo Sparta Praga in Baviera, ieri è stato escluso dall’amichevole contro il Copenaghen (poi rinviata per maltempo dopo 14 minuti) perché il Bologna era arrivato alla fumata bianca concludendo l’operazione.

LE CIFRE - Vitik era stato già trattato da Giovanni Sartori un anno fa ma lo Sparta Praga era in Champions League e non si volle privare del giocatore. Ora Vitik è ad un anno dalla scadenza ed è scattata una clausola rescissoria da 13 milioni di euro: il Bologna si è informato e dopo aver capito che per Tarrega del Valencia (l’altro grande obiettivo) servivano più di 20 milioni, ha puntato tutto sul classe 2003 ceco, che ha già 28 presenze nelle varie coppe e oltre un centinaio di partite - e 10 goal - nel campionato ceco con lo Sparta. L’affare si è chiuso a 15 milioni, bonus compresi: due in più della clausola per evitare di doverla pagare cash, tutta e subito, optando per un pagamento più dilazionato. In questo weekend Vitik effettuerà le visite mediche all’Isokinetic e dal 12 luglio sarà a disposizione di Vincenzo Italiano al raduno rossoblù.