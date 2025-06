Bolognamania: occhi puntati su Calafiori

ha twittato ironicamente ildopo la prima partita diagli. Già, perché gli occhi di tutti sono puntati sul talento romano che nell’ultima stagione ha messo in mostra le sue qualità aiutando a raggiungere insieme ai compagni l’obiettivo dellaNonostante lo sfortunato autogol segnato nella sfida contro lail giovanesta sorprendendo per la sua tecnica e allo stesso tempo la sua tenacia:infatti ha scelto di rischierarlo titolare anche questa sera contro ladimostrando di credere fortemente nel giocatore.E se l’ha trovato il suo nuovo centrale, ildovrà essere bravo invece a non farselo scappare: è forte l’interesse della Juventus ma anche di altri grandi club in. L’ha manifestato la volontà di non cederlo ma terminato l’ci sarà un incontro con il giocatore ed il suo procuratore per capire se anche loro intendano viaggiare nella stessa direzione dei rossoblù.

La sua continua crescita e le sue prestazioni in Nazionale lo posizionano oggi come uno dei giovani difensori più interessanti del panorama calcistico italiano. Calafiori oggi ha davvero tutte le carte in regola per diventare un pilastro della nazionale italiana, rappresentando una delle speranze più luminose per il futuro del nostro calcio. E quanto è bello sapere che sia sbocciato proprio sotto le Due Torri?