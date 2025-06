Bomba in Spagna: Real Madrid pronto a pagare la clausola per Nico Williams

Il nome di Nico Williams ha iniziato a risuonare forte negli uffici di Valdebebas. Come riporta Marca, il giovane esterno dell'Athletic Club è diventato un obiettivo molto interessante per il Real Madrid, che sta seriamente valutando di ingaggiarlo per la prossima stagione. L'accordo non è peregrino ed è relativamente semplice: tutto ciò che serve è pagare la clausola rescissoria da 58 milioni di euro, fissata dopo l'ultimo rinnovo del contratto con il club di Bilbao.

Il profilo di Nico piace molto ai Blancos, si legge sull'edizione online del quotidiano. È un giocatore giovane ed esplosivo, con un enorme impatto mediatico e un potenziale sia sportivo che commerciale. Il suo status di nazionale spagnolo aggiunge punti anche a una squadra che punta a mantenere una solida base nazionale e una buona posizione sul mercato.

Inoltre, a Valdebebas stanno valutando l'impatto che si otterrebbe togliendo al Barcellona uno dei grandi obiettivi del club blaugrana durante la scorsa estate, anche se è vero che, dopo l'esplosione di Raphinha, Nico non rientra più fra gli obiettivi del Barça, come ha spiegato anche Laporta. L'arrivo di Nico al Real Madrid rappresenterebbe senza dubbio una vera e propria bomba di mercato, un acquisto di grande impatto che potrebbe, in parte, bilanciare la figura emergente di Lamine Yamal sulla scena calcistica nazionale. Come il giovane culé, Nico suscita entusiasmo tra i tifosi.

Naturalmente il suo arrivo comporterebbe degli spostamenti sul fronte d'attacco del Real Madrid. Rodrygo sarebbe il principale candidato a lasciare il club se l'accordo, di cui si sta già discutendo internamente al club, andasse in porto. Sebbene non sia stata ancora presa una decisione definitiva, nei corridoi di Valdebebas risuona sempre più la domanda: perché non Nico? Il prezzo è un forte incentivo per chi sostiene l'operazione: 58 milioni per un Galactico.

La carriera di Nico Williams ha continuato a crescere negli ultimi anni, raggiungendo l'apice la scorsa estate agli Europei, dove è diventato una star insieme a Lamine. Anche in questa stagione è stato fondamentale per l'Athletic grazie alla sua velocità, al dribbling e alla capacità di rompere le linee, raggiungendo le semifinali dell'Europa League e assicurandosi la qualificazione per la Champions League della prossima stagione.

La scorsa stagione è stato molto vicino a firmare per il Barcellona, ​​ma la delicata situazione finanziaria del club ha impedito che l'affare, già in fase avanzata, venisse finalizzato. Ora, con una clausola rescissoria relativamente conveniente e prestazioni comprovate, il suo nome è di nuovo sulla lista di un top club spagnolo, questa volta il Real Madrid.