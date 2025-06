Boniek: "Mi piacerebbe tornare alla Roma"

"Mi piacerebbe tornare alla Roma, aiutarla a fare qualcosa. Ma dipende dalla proprietà. Sto guardando con curiosità ciò che sta accadendo: ora vanno rispettati i paletti del Fair Play Finanziario, ma sono convinto che a inizio campionato la squadra sarà forte".

Dai microfoni dell'emittente romana Rete Sportil vicepresidente dell'Uefa Zbigniew Boniek, ex giocatore della squadra giallorossa, esprime il desiderio di tornare dalle parti di Trigoria. Nel frattempo, però, sottolinea che "la Roma è nelle mani giuste, è un trio che assicura più amore per questa squadra. Ranieri è un amico, e un romanista al quale non si può non voler bene, in più ha cambiato l'atteggiamento di tifosi e calciatori".

"Massara è un dirigente capace e silenzioso - aggiunge Boniek, come riporta l'Ansa -, e se avrà la possibilità di lavorare farà bene. Mi incuriosisce Gasperini: lo apprezzo perché è uno tosto che vuole tanto allenamento". Ma come sono, viene chiesto a Boniek, i suoi rapporti con la proprietà della Roma? "All'Eca (l'associazione dei principali club europei ndr) Dan Friedkin gode di ottima considerazione da parte di tutti, è una persona perbene e vista in maniera positiva". "Dopo la finale di Budapest siamo tornati insieme in aereo - conclude - e lui era triste perché c'era la possibilità di vincere l'Europa League e accedere in Champions".