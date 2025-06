Bonny può giocare il Mondiale per Club con l'Inter? Cosa dice il regolamento

Almeno due giocatori su cinque dell'attacco dell'Inter 2025/26 sarà diverso da quello della stagione precedente: Arnautovic e Correa hanno salutato i nerazzurri per fine contratto, al suo posto ci saranno uno tra Pio Esposito e Valentin Carboni e Ange-Yoan Bonny, classe 2003 preso dal Parma dopo una stagione positiva in gialloblù. Poi, bisognerà capire se confermare Taremi che ha delle richieste dal Besiktas e dalla Premier League. Per ora la squadra di Cristian Chivu è work in progress, mentre i giocatori sono impegnati al Mondiale per Club negli Stati Uniti la coppia Marotta-Ausilio è al lavoro sul mercato.

BONNY PUO' GIOCARE IL MONDIALE PER CLUB CON L'INTER? COSA DICE IL REGOLAMENTO - L'Inter ha già programmato le visite mediche di Bonny previste nei prossimi giorni, l'idea del club - riporta La Gazzetta dello Sport - è quella di aggregarlo ai nuovi compagni dopo la firma sul contratto facendolo partire per il Mondiale per Club. Da regolamento, le squadre impegnate nella competizioni hanno tempo fino al 3 luglio per inserire nuovi giocatori: la data fissata dalla Fifa è il giorno prima dell'eventuale quarto di finale che potrebbero disputare i nerazzurri se dovessero passare l'ottavo contro il Fluminense. In caso di risultato positivo, quindi, Bonny potrebbe debuttare con l'Inter venerdì 4 luglio.

I NUMERI DI BONNY CON IL PARMA - Al Parma dall'estate 2021, dopo tre stagioni in Serie B Bonny è salito in A con i gialloblù sente subire il salto di categoria. Nell'ultimo campionato ha quasi sempre giocato titolare, la società ci puntava molto e ha avuto ragione: l'impatto è stato positivo, 6 gol e 4 assist oltre a una plusvalenza importante che ha generato il club con la sua cessione. I gialloblù l'avevano preso dalla seconda squadra dello Chateauroux per una cifra di poco inferiore al milione di euro, una scommessa vinta che a distanza di qualche anno ha fatto guadagnare il Parma.

