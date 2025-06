Bonny vuole l'Inter: cifre e dettagli, cosa manca per chiudere col Parma

L'Inter continua la propria ricerca per rinforzare un reparto d'attacco che ad oggi ha solo due certezze. Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono i due nomi da cui Cristian Chivu dovrà ripartire, ma dopo di loro fra il casting mercato e i giovani di rientro (Pio Esposito, Valentin Carboni e Sebastiano Esposito) dovranno essere fatte al più presto delle scelte. Almeno un colpo dovrà essere chiuso e l'idea della dirigenza nerazzurra è da tempo quella di portare a Milano Ange-Yoan Bonny del Parma.



LA RICHIESTA - Il Parma non vuole mollare sulle richieste economiche già presentate all'Inter nella ormai famosa cena milanese che ha visto presenti Marotta, Ausilio e Cherubini. 25 milioni di euro per il costo del cartellino, e si può lavorare eventualmente sui bonus, ma non sulle contropartite che dovranno essere trattate come operazioni a parte (Sebastiano Esposito è il nome più caldo).

PLUSVALENZA PARMA - L'obiettivo del Parma è quello di realizzare la prima maxi-plusvalenza di questa lunga estate in cui il ceo Cherubini e l'area sport ristruttureranno il progetto tecnico. E Bonny, preso da Ribalta per circa 600mila euro più le cifre delle commissioni dal Chateauroux. Cedendolo per oltre 20-25 milioni di euro, di fatto, l'intera cifra rappresenterebbe una plusvalenza totale.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

BONNY HA SCELTO -L'Inter punta a sfruttare la preferenza netta data dal giocatore ad un trasferimento a Milano e un principio di intesa sull'ingaggio che passerà dai 450 mila euro a stagione che guadagna a Parma ai 2 milioni più bonus per 5 anni proposti dall'Inter. Forte di questa intesa si sta cercando lo sconto sulle cifre soprattutto per la parte fissa da presentare al Parma. La fretta non c'è il Mondiale per Club avrà la priorità, poi si proverà a chiudere.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui