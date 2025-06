Borussia Dortmund-Psg, rivivi la MOVIOLA: Füllkrug chiede un rigore

Questi i principali episodi da moviola di Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain, match di andata delle semifinali di Champions League. Ritorno martedì prossimo al Parco del Principi.

Arbitro: Anthony Taylor (ENG)

Assistenti: Gary Beswick ENG, Adam Nunn (ENG)

Quarto uomo: Espen Eskås (NOR)

Video Assistant Referee: Stuart Attwell (ENG)

Assistente Video Assistant Referee: David Coote (ENG)

PRIMO TEMPO

12' Contatto Sabitzer-Lucas Hernandez, con il francese che finisce contro la spalla dell'austriaco. Non c'è fallo da rigore, è un normale confronto fisico.

36' Regolare il gol di Füllkrug: l'attaccante del Borussia Dortmund parte in posizione regolare, tenuto in gioco da Marquinhos.

44' Marquinhos interviene in maniera ruvida su Maatsen, per Taylor non c'è rigore.

SECONDO TEMPO

63' Nuno Mendes sbilancia Füllkrug, che era pronto a colpire di testa da pochi passi. Per Taylor non è rigore, nonostante la spinta a due mani.