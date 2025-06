Borussia Dortmund-PSG, le formazioni ufficiali: c'è Adeyemi, ok Mbappé e Barcola

Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain si affrontano alle 21 al Signal Iduna Park di Dortmund nella semifinale d'andata di UEFA Champions League.

Entrambe le squadre hanno eliminato squadre spagnole nei quarti di finale: il BVB ha superato l'Atletico Madrid, mentre il PSG ha battuto il Barcellona.

Terzo confronto in questa Champions tra i gialloneri e i parigini in questa edizione, le due squadre si sono già affrontate nella fase a gironi nel gruppo che ha visto il Milan passare in Europa League il Newcastle eliminato: ai gironi finì 2-0 per il PSG in Francia e 1-1 in Germania.

Edin Terzic lancia Adeyemi dal 1' con Sancho e Brandt alle spalle di Fullkrug, Ryerson e Maatsen sulle corsie difensive. Luis Enrique risponde con il tridente Barcola-Mbappé-Dembélé, in difesa fuori Skriniar e Lucas Hernandez in coppia con Marquinhos.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BORUSSIA DORTMUND-PSG

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Hummels, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Fullkrug. All. Terzic.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery; Dembélé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique.